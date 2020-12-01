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    • 01.12.2020 08:39
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    • 01.12.2020 08:39
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    63 yaşındaki taciri evini kenevir bahçesine çevirdi

    ’de geçtiğimiz aylarda ceza evinden izinli olarak çıkan 63 yaşındaki K.’nın evinde madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine ve Honaz bağlı ekipler harekete geçti. Jandarmanın dedektifi olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ahmet K.’yı bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kısa süre sonra şahsın Kaklık Mahallesinde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şahıs gözaltına alındı.

    63 yaşındaki uyuşturucu taciri evini kenevir bahçesine çevirdi

    'de, 63 yaşında 41 suç kaydı bulunan şüpheli, evinin bir odasında filizlendirdiği kenevirleri çatıda hasat ederken yakalandı.

    Evi kenevir bahçesine çevirdiği ortaya çıktı
    timleri ve bağlı ekiplerinin evde detaylı aramalarının ardından hassas burunlara sahip olan K9 narkotik köpeğinin aramaları sonucu ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Evin bir odasının kenevir bahçesine çevrildiği ortaya çıktı. Evin odasında kenevir bitkilerini fide haline getirdi. Daha sonra evin çatısında da saksı ve kasalar içerisinde yetiştirilen kenevirler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan aramalarda 120 kök kenevir ve 500 gram satışa esrar ele geçirildi.


    41 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
    Mart ayında korona virüs nedeniyle ceza evinden izinli olarak çıkan K., suç kayıtları ise pes dedirtti. Silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlardan 41 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ahmet K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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