63 yaşındaki uyuşturucu taciri evini kenevir bahçesine çevirdi

Denizli'de, 63 yaşında 41 suç kaydı bulunan şüpheli, evinin bir odasında filizlendirdiği kenevirleri çatıda hasat ederken yakalandı.



Evi kenevir bahçesine çevirdiği ortaya çıktı

JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin evde detaylı aramalarının ardından hassas burunlara sahip olan K9 narkotik köpeğinin aramaları sonucu ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Evin bir odasının kenevir bahçesine çevrildiği ortaya çıktı. Evin odasında kenevir bitkilerini fide haline getirdi. Daha sonra evin çatısında da saksı ve kasalar içerisinde yetiştirilen kenevirler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan aramalarda 120 kök kenevir ve 500 gram satışa esrar ele geçirildi.



41 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Mart ayında korona virüs nedeniyle ceza evinden izinli olarak çıkan Ahmet K., suç kayıtları ise pes dedirtti. Silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlardan 41 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ahmet K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.