KPSS DHBT sınavı ertelendi mi? DHBT iptal mi edildi? Binlerce kişinin giriş yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Daha önce yapılan duyuruda sınav tarihi 27 Aralık olarak açıklanmıştı. Ancak yeniden devreye giren Covid-19 tedbirleri nedeniyle ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.