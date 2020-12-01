KPSS DHBT sınavı ertelendi mi? DHBT iptal mi edildi? Binlerce kişinin giriş yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Daha önce yapılan duyuruda sınav tarihi 27 Aralık olarak açıklanmıştı. Ancak yeniden devreye giren Covid-19 tedbirleri nedeniyle ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
KPSS DHBT ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamayla sınav tarihleriyle ilgili yeni bir bilgi verdi:
Başkan Aygün, "Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.' dedi.
KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Salgının yavaşlatılmasıyla birlikte ÖSYM'nin yeni bir takvim açıklaması bekleniyor.
DHBT NEDİR?
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT - 2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet
DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978 - 975 - 389 - 081 - 6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacak.