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    • 01.12.2020 17:05
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    na saatler kala trafik yoğunluğu

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün 'de de tırmanışa geçmesinin ardından Başkan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlamanın ilk gününde evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

    İHA

    Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.

    Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu.

    Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

    İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 55'e çıktı.
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    Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunluğu