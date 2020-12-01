ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? ALES, YÖKDİL, E-YDS sınav tarihleri…

ÖSYM sınav takvimi nasıl? ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? ALES YÖKDİL YDS ve diğer sınav tarihleri sınava girecek adayların merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri açıklanmış ve toplu halde yapılan etkinliklere sınırlama getirilmişti. Bu kararların ardından sınavların ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri?
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav takviminde olan bazı sınavların corona virüsü sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarının ertelendiğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.