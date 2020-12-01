ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? ALES, YÖKDİL, E-YDS sınav tarihleri…

ÖSYM sınav takvimi nasıl? ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? ALES YÖKDİL YDS ve diğer sınav tarihleri sınava girecek adayların merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri açıklanmış ve toplu halde yapılan etkinliklere sınırlama getirilmişti. Bu kararların ardından sınavların ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri?