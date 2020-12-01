BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' üzerinden ortaya attıkları asılsız iddialara sert tepki göstermişti. "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN KATAR İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şunları söyledi:

Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal, bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Yani 1 yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi, aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin de bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsası'nın da yüzde 10,3 üne sahiptir ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor.' diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın tapusunu da Katarlılara verin, İngiltere'nin tapusunu da Katarlılara verin diyen de çıkmadı. Ne garipliktir ya, aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet duydu. Esasen bu tür yatırım ülkemize duyulan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümesi üretimimizin ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Özellikle ithal etmekte olduğumuz ürünlerin ülkemizde üretimi konusundaki çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

Ekonomik ve hukuki reformları süratle hayata geçirerek Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize yatırım yapan tek ülke Katar da değildir. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada yer alıyor. Onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar ise 17'nci sıradadır.