BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT TEPKİ!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'yı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.



CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.

Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler.



TSK'NIN HEDEF ALINMASI

Hayata geçirdiğimiz bağımsız onurlu ve vicdanlı politikalar sebebiyle içerde ve dışarda yaşadığımız saldırıları Allah'ın yardımı ve milletimin desteğiyle boşa çıkartıyoruz. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye hazırız. Bizi asıl üzen içerde karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Bunlar çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberi yoktur. Bunlar sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Bunlar demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerden arar. Ülkemizin ufkunu gölgeleyeni enerjisini emen havasını kirleten bu zihniyetin demokrasimize ve kalkınmamıza maliyeti en az yarım asırdır. Millet her seçimde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir ama onların gündemi her zaman başkadır. Bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı adet edindiler. Bir millet vekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Türk ordusunun özellikle son 5 yılda ne yaptığıdır. FETÖ'den PKK'ya ve YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretini sınırlamaya çalışıyorlar. Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana onların safına geçip onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara "ülkeye gelmeyin" mesajı veriyorlar.