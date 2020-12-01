Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerine açıkladı: Hafta içi 21.00 - 05.00 arası hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı hafta sonları cuma 21.00'dan pazartesi 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek.
Corona salgını patladı. Günlük vaka 30 bini aştı, kayıp sayısı 200'e dayandı. Başkan Recep Erdoğan, 83 milyona seferberlik çağrısı yaptı. Yeni kısıtlamaları açıkladı:
65 yaş üstü ve 20 yaşın altındakiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
Hafta içi her gün saat 21.00-05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Bakkal, manav, kasap ve paket servislere hafta sonu çalışma izni verilecek.
Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetine ara verilecek.
AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecek.
Düğün, mevlid, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak. cenazeler en çok 30 kişi ile kılınacak.
Kalabalık caddelere sınırlı sayıda kişi alınacak.
Tedbirler bu akşamdan itibaren uygulanmaya başlanacak.
HAFTA SONU EVDEYİZ
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Coronavirüs salgını patladı. Günlük vaka sayısı 31 bine, kayıp sayısı da 200'e dayandı. Getirilen yeni kısıtlamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı:
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.
Sınırlama hafta sonları cuma akşamı 20.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, kasap ve kuruyemişçiler hafta sonları 10.00-17.00 arasında satış yapabilecek. Fırınlar da açık olacaktır.
Lokanta ve restoranlar hafta sonları 10.00- 20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlid, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
ÜCRETSİZ AŞI MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, aşı ile ilgili de müjdeyi verdi: İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanması inşallah başlayacaktır.
MİLLET AFFETMEYECEK
CHP'nin başındaki zat, vekilin kalkacak Silahlı Kuvvetlerimiz'e alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bu millet seni asla affetmeyecektir. Katar Yatırım Otoritesi, Almanya, İngiltere, ABD gibi 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan bir kuruluştur. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı.