Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerine açıkladı: Hafta içi 21.00 - 05.00 arası hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı





HAFTA SONU EVDEYİZ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Coronavirüs salgını patladı. Günlük vaka sayısı 31 bine, kayıp sayısı da 200'e dayandı. Getirilen yeni kısıtlamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı:



Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.



Sınırlama hafta sonları cuma akşamı 20.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.



Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, kasap ve kuruyemişçiler hafta sonları 10.00-17.00 arasında satış yapabilecek. Fırınlar da açık olacaktır.

Lokanta ve restoranlar hafta sonları 10.00- 20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlid, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.