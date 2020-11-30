Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2020 06:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 06:03
    ABONE OL

    Koronavirüs bir onlara yok! 'nda mekana yapılan baskında 40 kişiye 120 bin TL ceza

    Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir . Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin para cezası kesildi.

    İHA
    Koronavirüs bir onlara yok!

    Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

    Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

    Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

    Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü.

    Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Koronavirüs bir onlara yok! Beyoğlu'nda mekana yapılan baskında 40 kişiye 120 bin TL ceza