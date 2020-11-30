Devlet daireleri kaçta açılacak? Memurlar saat kaçta çalışacak? İşte Kamu çalışanlarının yeni mesai saatleri

diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."