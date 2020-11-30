SON DAKİKA: Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Koronavirüs tedbirlerini Başkan Erdoğan açıklayacak





İŞTE KABİNENİN DEĞERLENDİRECEĞİ YASAKLAR;



HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.



ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.





KORONAVİRÜSE KARŞI DİJİTAL ÖNLEMLER

Koronavirüste Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak olan kararlara ilişkin kritik bir noktada koronavirüsle dijital mücadele. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması, olmaması gereken noktada olmaması için uygulanan dijital önlemler içerisinde de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu önlemler kapsamında çıkabilecek ek tedbirler de şunlar;