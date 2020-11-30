SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

İlk günden itibaren biz de süreci yakından takip ettik. Durumu ağırlaşmadan önce telefonla da görüşebiliyorduk. Babamın tedavi gördüğü hastane en güvendiğimiz hastane. O yüzden oraya gittik zaten. Babamın hastalık süreçleri gözümüzün önünde gerçekleşti. Yapılan her işlemle ilgili bilgilendiriliyorduk. Her şeyi yakından takip ettik. Bu konudaki bütün iddialar asılsızdır. Hiçbir kıymeti yok.

DUYURMAK AKLIMIZA GELMEDİ

Olayın heyecanı ve üzüntüsü içinde babamın hasta olduğunu duyurmak aklımıza gelmedi. Zaten öyle hemen duyurmak gibi bir mecburiyet de yok. İnsan kendi derdine düşüyor. O telaş halinde aklımıza öyle bir şey gelmedi. Hastaneye her gün gidiyorduk ama babamı göremiyorduk. Gizli saklı bir durum da değildi ama o halde ne duyurmak geldi aklımıza ne de paylaşmak. Zaten babam da duyulmasını istemedi 'gerek yok oğlum' diyerek."



Kuzu'nun tedavi gördüğü hastanenin ilgili birimleri de hastaların durumuyla ilgili açıklamayı ancak hasta yakınlarının yapabileceğini belirtti.