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    • 30.11.2020 09:09
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    Sokak ortasında dehşet! Önce bıçakladı, sonra bu notu paylaştı

    Son dakika haberi: Nazilli'de, 25 yaşındaki Ümit D., tartıştığı 23 yaşındaki kız arkadaşı 'ı sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

    Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kanlar içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S

    ağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Rüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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    Haberler Güncel Sokak ortasında dehşet! Önce bıçakladı, sonra bu notu paylaştı