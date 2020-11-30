Sokak ortasında dehşet! Önce bıçakladı, sonra bu notu paylaştı

Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı.