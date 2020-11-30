Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

5-6 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak ve yeni kararların alınıp alınmayacağı belli olacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre;

"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır." ifadeleri yer almıştı. Bugün ise gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların arttırılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'Tamam' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.