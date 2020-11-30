Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar? Ben anne olarak sadece oğlumu teşhis etmek için morga girebilirken, orada bu fotoğrafı kim, neden çekti ve Ayşe Dırla'nın kardeşine attı? O.B. isimli kişiye de atılmış? Bu kişi benim oğlumun arkadaşı. Neden ona da atıldı. Çünkü gözdağı vermek için. Bir süre sonra da ona da komplo kurularak cezaevine atıldı. Amaçları da bu kişiyi susturmaktı."