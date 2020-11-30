Remziye Tatlı kimdir, kaç yaşındaydı? Remziye Tatlı hayat hikayesi…

Remziye Tatlı kimdir, kaç yaşındaydı? Remziye Tatlı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı hayatını kaybetti. Remziye Tatlı kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.
REMZİYE TATLI KİMDİR?
Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Remziye Tatlı, 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, özellikle Adana'da simge isimlerden biri haline gelmişti. Evini, Atatürk fotoğraflarıyla donatan Tatlı, Büyük Önder'i anlatan kitapları okumayı sürdürüyordu.
Remziye Tatlı, ülke genelinde ve Adana'da simge isimlerden biri haline gelmiş ve geçen yıl Atatürk ile olan o anısını 30 Kasım'da DHA'ya anlatmıştı. O yıl Adana Kız Enstitüsü'nde 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Tatlı, o gün çok heyecanlandığını ve arkadaşlarıyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını söylemişti.
Atatürk'ün kalabalık bir grupla okula geldiğini dile getiren Tatlı, o günü şu sözlerle anlatmıştı:
"Atatürk, sınıfın kapısından içeri girerken ayağa kalktık. Atatürk bize, 'oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Bu cümleyi hiç unutamam. Oturduk, arkadaşlarımın bir kısmı ağlıyordu, beni de titreme tuttu. Sınıfa girdi en ön sırada oturuyordum, geldi, yanımda durdu. O anı hiç unutamam. Neredeyse kalbim duracaktı. Baktıkça tüylerim ürperdi. Yüz bembeyaz, saçlar sarı, kaşlar kalın, yakışıklıydı. Bazı arkadaşlara sorular sordu ve daha sonra okuldan ayrıldı."
Enstitüyü bitirdikten sonra kısa bir süre terzilik yapan, evlendikten sonra da çalışmayı bırakan Remziye tatlı 1 çocuk annesiydi.