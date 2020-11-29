Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.11.2020 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2020 17:31
    ABONE OL

    'de koronavirüs tedavisi gören Genel Başkan Yardımcısı ve eşi taburcu edildi

    Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Genel Başkan Yardımcısı ve eşi taburcu edildi. Özhaseki çifti hastane personeline teşekkür etti.

    AA
    Kovid-19 tedavisi gören Özhaseki taburcu edildi

    Tedavileri tamamlanan Genel Başkan Yardımcısı ve eşi , teşekkür ettikleri hastane personeliyle vedalaştı.

    Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hastanesindeki Kovid-19 tedavisinin bugün itibarıyla başarıyla tamamlandığını belirtti.

    "BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Hastaneden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlık çalışanlarıyla vedalaştığını aktaran Özhaseki, "Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden hemşiresine, hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

    Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki 19 Kasım'da Kovid-19'a yakalanmış, 26 Kasım'dan itibaren tedavilerine devam edilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi