Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna broşürlerde açıklık getirildi.



Rehbere göre hem "Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında" hem de "Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında" Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.