Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte kritik iller!

ÖZELLİKLE KAPALI PAZAR YERLERİNDE HES KODU ŞARTI GELECEK

Daha önce yoğunluk olan belli başlı noktaları kapsayan HES kodu zorunluluğu artık tüm Türkiye için Pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR! KRİTİK İLLER AÇIKLANDI

Ayrıca havaların soğuması sebebiyle seyahat olmayacağı ön görülerek iller arası sınırlama geçtiğimiz kararlarda devreye alınmamıştı. Önümüzdeki günlerde ise virüsün seyrine bağlı olarak şehirler arası yolculuğa da yasak gelebilir. Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerden dışarı çıkılmasına izin verilmeyebilir.