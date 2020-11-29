'APARTMANLARIN TAŞIYICI DEMİRLERİ ERİYOR'

Temeli su dolu olan 360'ın üzerinde apartmanda yaşayan kişilerin kendilerine başvurduğunu söyleyen Bakı, "O apartmanları incelemeye gittiğimizde temelde taşıyıcı sistem diye bildiğimiz demirlerin eriyip kül olduğunu gördük. Depreme gerek kalmadan birçok binanın temelinde oturmalar meydana gelmiş durumda. Olası bir deprem anında bu binaların ne duruma geleceğini artık tahmin etmek, söylemek dahi istemiyorum. Burada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilgili bütün belediyelerin bu binaların envanterini çıkartılması lazım. Uzman bir birim oluşmalı ve jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisi olması lazım. Vatandaşlarımızdan her gün ayrı bir telefon geliyor. Binamızda çatlamalar var diye. 60 yıldan beri 'deprem kaç büyüklüğünde ve nerede olacak' deniliyor. Artık bu konuları tartışmanın bir anlamı yok. Ülkemiz birinci dereceden deprem bölgesidir. Bizler bu yüzden deprem öncesini konuşmamız lazım. Her depremde aynı acıları yaşıyoruz artık yeter. Depremi, seli durdurma şansınız yoktur" dedi.