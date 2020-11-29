Gözler kritik toplantıda! Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Yeni tedbirler...





HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.





YOĞUN BAKIMLARDA ERKEN ÖNLEM ALINIYOR, YATAK SIKINTISI YOK

Diğer yandan, hastanelerde ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayılarının artırılması planlanıyor. Acil olmayan ameliyatların durdurularak uygun yerlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi üzerinde çalışılıyor. Hastanelerde bu süreçte kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten Tıp insanları, acil olmayan sebeplerle acil servislere başvurulmaması gerektiği ve temaslıların test yaptırmak için beş altı gün izole olmuş durumda beklemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

OTELLERE DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığının yayınladığı son dakika genelgesine göre otellerdeki restoranlar sadece otel müşterilerine hizmet verecek, paket servis yapamayacak. Bu yerlere yönelik denetimler artırılacak. Tesislerde yemek yiyenlerin otel müşterisi olma durumu kontrol edilecek. Bu mekanlarda 22.00'den sonra hiçbir surette müzik yayını gerçekleştirilemeyecek.