Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.11.2020 23:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2020 23:52
    ABONE OL

    Sokağa çıkıma kısıtlamasını ihlal eden sarhoş sürücüye ceza kesildi: Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?

    'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sarhoş sürücü polis denetimine takıldı. Sürücüye araç kullanmaktan 1228, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 900 lira ceza yazılırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. İşte detaylar...

    Beni sabaha kadar dövün

    Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 38 E 0138 plakalı aracı durdurarak izin belgesini sordu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı.

    "BENİ SABAHA KADAR DÖVÜN"

    Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

    İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

    Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sokağa çıkıma kısıtlamasını ihlal eden sarhoş sürücüye ceza kesildi: Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?