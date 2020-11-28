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    • 28.11.2020 12:00
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    : , 'deki larını şiddetle kınadı!

    haberine göre , 'de dün ve bugün düzenlenen larını kuvvetle kınadı. Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Türkiye'den o saldırıya şiddetli kınama

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün 'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen larında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı!