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    • 28.11.2020 16:17
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: hastalarının gen tedavisi almazsa öleceği iddiaları asılsız

    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " , hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır" dedi.

    DHA
    Bakan Koca, o iddiaları yalanladı

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nca düzenlenen ' Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı'na SMA üyeleri, bakanlık yetkilileri, SMA derneklerinin katıldığını belirtti.

    "TEDAVİ OLMAZSA ÖLECEĞİ İDDİALARI ASILSIZ"
    Koca, "SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler. SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

    "KİLOSU YÜKSEK HASTALARDA SÜREÇ 1 YILA KADAR UZAYABİLİYOR"
    Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır. Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK'lar ve aileler bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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