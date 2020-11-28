



'3 PROJEDE TOPLAM BİN 497 KONUT İNŞA EDİYORUZ'

2002 yılında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş bırakmama hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum, "81 ilimizde; sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 5 milyon vatandaşımız bu konutlarda güven içerisinde oturuyor. Tabi bu büyük konut seferberliğimizin bir halkası da Samsun'umuzda. Samsun'da bugüne dek, 11 bin 600 konut projesini tamamladık. Yine TOKİ marifetiyle; 50 bin ve 100 bin sosyal konutluk projelerimizle Samsun'da Atakum, 19 Mayıs ve Canik ilçelerimde 3 projede toplam bin 497 konut inşa ediyoruz. 19 Mayıs ilçemizdeki konutların ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. İnşallah diğer ilçelerimizdeki konutlarımızın inşa sürecini de en kısa sürede başlatacağız. Biz şehri çınar ağacına benzetiyoruz. Çınar ağacının kökleri ne kadar derindeyse ağaç o derece sağlıklı büyür, serpilir, gelişir. Bir şehrin altyapısı sağlam değilse, içme suyu içilemiyorsa, kanalizasyon sistemi yoksa çıkan atık sular; dereleri, gölleri ve denizleri kirletiyorsa, su kaynaklarımızı yok ediyorsa, o zaman, o şehir sağlıklı bir şehir değildir. Bu bakış açısından hareketle diyoruz ki; sürekli büyüyen Samsun'un altyapısı şehrin gelişebilmesi için çok önemli. İşte bugün biz Samsun'da; şehrimizin altyapı sorunlarının çözülmesi için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz" dedi.



'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ'

Bakan Kurum, İller Bankası, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle beraber 87 milyonluk yatırımların açılışını yaptıklarını belirterek, "Samsunlu kardeşlerimizin bilmesi gereken bir gerçeğin altını önemle çizmek isterim. Bu şehirde; 2002 yılından önce bir tane bile katı atık düzenli depolama tesisi yoktu. Bugün Samsun'da 17 belediye ve 1 milyon 330 bin kişiye hizmet veren 2 adet tesisimiz var. Yine 2002 yılında 3 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 14,8'ine hizmet verilirken, bugün itibariyle 18 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 85,5'ine hizmet veriyoruz. Şimdi de Kavak, Ladik, 19 Mayıs ve Vezirköprü'de atık su arıtma tesislerimizi açıyoruz. Ayrıca Tekkeköy ve İlkadım'da dere ıslahı projelerimizi; Vezirköprü'de güneş enerji santrali ve soğuk hava deposu tesislerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu açılışlarımızın yanında yine bugün, bir önceki ziyaretimizde verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. Toplam yatırım bedeli 51,5 milyon TL olan merkez ilçemizin 70 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla; yine merkez ve Çarşamba'daki 1,7 milyon metreküp kapasiteli katı atık depolama tesisimizin de temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.



'SAMSUN'UN YEŞİLİNE YEŞİL KATACAĞIZ'



Bakan Kurum, açıklamasını şöyle tamamladı:

"81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 35 millet bahçemizi, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 237 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'da toplam büyüklüğü 929 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projemiz var. Samsunspor'umuzun zaferlerinin şahidi olan Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Samsun'un yeşiline yeşil katmak için; şimdi de Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerimizi de hızlıca tamamlayarak sizlerin istifadesine sunacağız. Bizim en büyük gayemiz; Türkiye'nin her bir şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Allah'ın izniyle Samsun'u daha da büyütecek, güzelleştirecek ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Tüm bu yatırımların, Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm ve alt yapı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı. Bakan Kurum, projelerin yapılacağı noktalara telekonferans sistemi ile bağlanarak projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

