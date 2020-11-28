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    • 28.11.2020 20:35
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    ve Bağcılar'da tehlikeli görüntüler! Halay çektiler ve önünde yemek yediler

    'un Bağcılar ilçesinde lerini hiçe sayan bir grup düğün bahanesiyle halay çekip eğlendi. Polislerin uyarılarını da hiçe sayan grup, polislerin olay yerinden ayrılması ardından skandala devam etti. 'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, önünde karınlarını doyurdu.

    Sabah
    Bayrampaşa ve Bağcılar'da tehlikeli görüntüler

    Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de de alınan önlemler genişletilmiş, maskesiz ve sosyal mesafesiz ortamlarda bulunmak yasaklanmıştı.

    İstanbul Bağcılar'da bu önlemler adeta hiçe sayıldı. Düğün öncesi gelin alımı sırasında çekilen görütünlerde, yüksek seste açılan düğün müziği ile meşaleler ile halay çeken bir grup görüldü.

    Polis, halay çekenleri uyardı. Ceza yazmadan önce uyaran polisin iyi niyeti de polisler gittikten sonra suistimal edildi. Grup halay çekip eğlenmeye, sağlıklarını hiçe saymaya devam etti.

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    AVM ÖNÜNDE YEMEK SKANDALI

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti. Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı.

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    İstanbul Bayrampaşa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ UYARDI

    Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.
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    Haberler Güncel Bayrampaşa ve Bağcılar'da tehlikeli görüntüler! Halay çektiler ve AVM önünde yemek yediler