



HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

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