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    • 27.11.2020 12:26
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    Son dakika: Necmettin Öğretmeni şehit eden 'lı teröristin taziyesine katılan milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

    Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında, terör örgütü 'nın sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist 'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    HDP milletvekili Önlü hakkında soruşturma

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.



    Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.



    HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Necmettin Öğretmeni şehit eden PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma