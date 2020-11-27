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    • 27.11.2020 12:36
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    SON DAKİKA: 'daki depreme aşı denemeleri sırasında yakalandılar

    Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depreme Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde yakalananların panik anları kameralara yansıdı.

    AA



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.




    Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


    PANİK ANLARI KAMERADA
    Depreme İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde yakalananların panik anları kameralara yansıdı.




    VALİ: ŞU ANA KADAR YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK
    Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.





    ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK
    Malatya'daki depremin ardından özellikle Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Bülent Oruç, kısa süre daha artçı depremlerin devam edeceğini ifade etti.



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