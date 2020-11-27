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    • 27.11.2020 15:46
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    İrfan Fidan ve 'ın aralarında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti ( ve Ankara Başsavcıları değişti)

    Son dakika haberi... , ve ve 'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu

    AA

    Hakimler ve Savcılar () Genel Kurulunca, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı , Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.

    HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

    Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü Davası'nı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hakim Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

    HSK, Yargıtay üyesi olan 4 il başsavcısı ile diğer isimlerin yerine gelecekleri daha sonra belirleyecek.

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    Haberler Güncel HSK İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın aralarında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti (İstanbul ve Ankara Başsavcıları değişti)