Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nden son dakika sürpriz bir karar geldi.

GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Daire, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle HSK Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.

HSK 2. Daire, 9 hakim ve savcının bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaati vararak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.