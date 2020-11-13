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    • 13.11.2020 16:18
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    SON DAKİKA: , 9 hakim ve savcıyı nedeniyle görevinden uzaklaştırdı

    Son dakika... Hakimler ve 2. si, 9 hakim-savcının göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaatine vararak görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.

    HSK'dan 9 hakim ve savcı hakkında flaş karar

    Hakimler ve 2. si'nden son dakika sürpriz bir karar geldi.

    GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Daire, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.

    HSK 2. Daire, 9 hakim ve savcının bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaati vararak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: HSK, 9 hakim ve savcıyı FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırdı