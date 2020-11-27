İdare memuru nedir? CTE İdare memuru ne iş yapar?

CTE İdare Memuru Nasıl Olunur?

Cezaevlerinde CTE idare memuru olmak isteyenler için belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler bazında şart ve koşulların yerine getirilmesi gerekir.

- KPSS sınavına girip 70'in üzerinde puan almak.

- 18 ile 35 yaş arasında olmak.



- Adli yargı ilk derece mahkemesi komisyon başkanlığına başvuru yapmak.

- Burada gerçekleştirilen mülakatları geçmek.

- Daha önce devlet memuru olup kendi isteğiyle ayrılmış olmak.

Genel itibariyle bu kriterler baz alınmak suretiyle CTE idare memur olmak mümkün. Tabii Ayrıca yapılacak olan yazılı sınav ile beraber sözlü olarak mülakatı geçmek de önemlidir. Bu sebepten dolayı mülakatta neler sorulur buna dair bilgi almak gerekir. Bu durum sınavın yapılacağı yer itibariyle değişkenlik gösterebilmektedir.