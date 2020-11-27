Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra toplantı kapsamında Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Sidick ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreterinin seçimini ele aldık. Çadlı kardeşlerimize eğitim ve kalkınma desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.