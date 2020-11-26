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    • 26.11.2020 08:03
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan efsane futbolcu Maradona için taziye mesajı

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu 'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan Maradona için taziye mesajı

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler." ifadesini kullandı.

    EFSANE FUTBOLCU MARADONA
    Maradona, dün eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

    Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

    Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.

    Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

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