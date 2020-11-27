Anlamlı dualı Cuma mesajları sözleri! 27 Kasım birbirinden güzel WhatsApp Cuma mesajları!

Anlamlı dualı Cuma mesajları! 27 Kasım Cuma mesajları sözleri arama motorlarında araştırılıyor. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma gününde de vatandaşlar Cuma mesajları paylaşıyor. Bu anlamlı günde hem ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar hem de sosyal medya veya WhatsApp üzerinden Cuma mesajları paylaşıyor. Haberimizden birbirinden güzel anlamlı dualı Cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.