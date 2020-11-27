RİSK PLANI: Bizim için çok heyecan verici bir proje olarak İl Risk Azaltma Planları (İRAP) çalışması pilot olarak Kahramanmaraş'ta başladı. İRAP'la 81 ilin deprem, sel, heyelan, değişik afet türlerine yönelik tehlike ve riskleri tespit edilecek. 2020 sonunda 7 il bitecek.

HER BİNAYA AFİŞ: Türkiye genelinde 18 bin 925 toplanma alanı, 26 lojistik depomuz var. İlk defa İstanbul'da da Kağıthane ve Zeytinburnu'ndan başlayarak her bir binaya afiş asarak o binaya en yakın üç toplanma alanını ilan etmeye başlıyoruz.