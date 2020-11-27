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    • 27.11.2020 14:06
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    SON DAKİKA: Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında 'daki e yakalandı

    Son dakika: ’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki kent merkezinde de korkuya neden oldu. Deprem anında yaşananlar kameralara yansırken, Genel Başkan Yardımcısı da hesabından canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı. Ağbaba o anlarda "Valla deprem oldu, valla sallanıyoruz. Canlı yayında depremi yaşıyoruz arkadaşlar" dediği kameralara yansıdı.

    İHA

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem Malatya ve çevre illerden hissedilirken, birçok iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan panik anında, vatandaşlar deprem ile birlikte kendilerini dışarı attı.

    Yaşanan korku kameralara yansırken, vatandaşlar çok korktuklarını ve kendilerini can havliyle dışarı attıklarını söyledi.

    CHP'Lİ AĞBABA DEPREME YAKALANDI

    Bu arada Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında depreme yakalandı.

    Ağbaba, "Depreme Pütürge'ye 150 kilometre uzaklıkta Doğanşehir ilçesinde yakalandık.

    Tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek deprem anını anlattı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba canlı yayında Malatya'daki depreme yakalandı