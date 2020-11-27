





Bunun üzerine polisler de uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Önce bir fabrikaya giren ardından da ormanlık alana kaçan M.K., izini kaybettirdi. M.K.'nin kaçarken ormanlık alanda bir ağacın altına sakladığı bir kilo metemfetamin ve tabanca polis ekiplerince bulundu.