Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.
VALİ: ŞU ANA KADAR YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK
Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK
Malatya'daki depremin ardından özellikle Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Bülent Oruç, kısa süre daha artçı depremlerin devam edeceğini ifade etti.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 -.- 2.7 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel
2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)
2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
'FAY HATLARI HAREKETLİ DİYEREK UYARDI: HER AN 7 ÜZERİNDE BİR DEPREM OLABİLİR!
Meclis, deprem hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu önceki gün alanında uzman kişileri dinledi. Komisyona katılarak toplanma alanları ile ilgili bilgiler paylaşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, illerde belirlenen yer sayısını sundu. Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" dedi.
DEPREM UYARISI: HER AN 7 ÜSTÜNDE DEPREM OLABİLİR
Komisyona katılarak çalışmalarını anlatan ve uyarılarda bulunan isimlerden bir diğeri ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener oldu. Özener, komisyondaki konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.
'Fay hatları hareketli' diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.