CTE 400 memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE memur alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet gerekiyor. CTE memur alımına ilişkin detaylar duyuruldu. Peki, CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
CTE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020'de Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet, 35 yaşını bitirmemek, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek.
Sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilen adaylar, hizmet öncesi eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.
CTE İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ NEDİR?
Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.
Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.
CTE İDARE MEMURU NE İŞ YAPAR?
İdare memuru müdürü olmayan kurumların amiri olarak görev alan sorumlulardır. Bu sorumlular memur bazında ele alınmakta ve CTE idare memuru şeklinde ifade edilmektedir. Kurumun personel işlemleri ile beraber, tutuklu ve hükümlüler arasındaki her türlü mali ve idari hizmetleri yürütmekle görevlidir. Aynı zamanda hükümlülerin gönderdiği ya da hüküm üzere gelen mektupları inceleme ve okuma üzerinden onay verme yine CTE idare memuruna aittir. Böylece cezaevlerindeki yönetim bazında kontrol ve düzenleme ile beraber idari işlemi bu memuriyet kapsamında gerçekleştirilir.
Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.
Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.