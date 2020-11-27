CTE 400 memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE memur alımı başvuru şartları nelerdir?

CTE İDARE MEMURU NE İŞ YAPAR?

İdare memuru müdürü olmayan kurumların amiri olarak görev alan sorumlulardır. Bu sorumlular memur bazında ele alınmakta ve CTE idare memuru şeklinde ifade edilmektedir. Kurumun personel işlemleri ile beraber, tutuklu ve hükümlüler arasındaki her türlü mali ve idari hizmetleri yürütmekle görevlidir. Aynı zamanda hükümlülerin gönderdiği ya da hüküm üzere gelen mektupları inceleme ve okuma üzerinden onay verme yine CTE idare memuruna aittir. Böylece cezaevlerindeki yönetim bazında kontrol ve düzenleme ile beraber idari işlemi bu memuriyet kapsamında gerçekleştirilir.

Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.

Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.