BODRUM İMAMIYLA TEMASA GEÇTİ

Mütalaaya göre baba Bayer, kendisi ve çocukları hakkında yürütülmekte olan bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına başvurdu. Bunu ise örgütün o dönem etkin isimleri arasında yer alan arkadaşı Kalkavan aracılığıyla gerçekleştirdi. Bayer, kendisi ve oğulları hakkında yapılan yargılamada olumlu netice alabilmek amacı ile Kalkavan aracılığıyla Yağmur'la temasa geçti. Mütalaada Bayer'in Kalkavan ve Yağmur'la yaptığı telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları delil olarak sunuldu. Dosyada tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Murat Erkmen'in ifadesine göre, 2014'te Clup Flipper'in sahibi olan baba Bayer, FETÖ ile iltisaklı Merter Koleji'nin yapım sürecinde Yağmur'a para yardımında bulundu.

Mütalaada bu nedenle Bayer'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçunu işlediği vurgulanarak, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Tanık Erkmen ifadesinde, Merter Koleji'nden alacağı olduğunu ve yöneticilerinden Durmuş Yanteri ile bir görüşme yaptığını söyledi. Erkmen, "Durmuş Yanteri bana hitaben Zeki Yağmur Isparta'dan gelmiş ve Clup Flipper'in sahibi bize para yardımı yapacaktır, bize yapılacak para yardımını Zeki Yağmur almış, artık Clup Flipper'den isteyemeyiz biraz daha beklemen gerekiyor.." ifadelerini kullandı. Durmuş Yanteri'nin ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar ettiği, hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.