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    • 27.11.2020 11:48
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    : Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk gemisine müdahaleye soruşturma

    herine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

    AA
    Türk gemisine müdahaleye jet soruşturma

    Cumhuriyet Başsavcılığı Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin, açık denizde 22.11.2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

    İRİNİ HAREKATI
    İrini Harekatı, BM'nin 'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği () tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

    2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

    Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk gemisine müdahaleye soruşturma