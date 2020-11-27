Deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler!

Malatya depremi şiddeti kaç? Deprem mi oldu? Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti merak edilmeye başlandı. Kandilli ve AFAD tarafından depremin şiddeti duyuruldu.
MALATYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.
VALİDEN AÇIKLAMA!
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.
Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.
Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.