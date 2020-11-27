Tarih belli oldu! 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman başlayacak?

12 bin sağlık personeli alımı ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün personel alımlarının ne zaman başlayacağını duyurdu. Tercih alımlarının hangi tarihlerde yapılacağını merak eden sağlık personelleri de 12 bin sağlık personeli alımına ilişin araştırma yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Konuyla ilgili detaylı açıklama geldi.
TARİH AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 2020-KPSS Ön Lisans tercihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aygün, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Bakan Koca, 'Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.' dedi. İşte açıklama ile ilgili detaylar:
Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.
Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."