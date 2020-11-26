





BELGE VERİLSİN

TMB Başkanı Mithat Yenigün'ün açıkladığı bildiride, yetkin mühendisliğin, projeye uygun imalatın, doğru ve kaliteli malzeme kullanımı ile yapım faaliyetleri denetimin önemine vurgu yapıldı. Binalara yapım süreçlerini ve bilgilerini içeren bir kimlik belgesi verilmesini temin edecek yasal düzenlemeye dikkat çekildi. Kentsel dönüşümün zaruri bir hal aldığını dile getiren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Kentsel dönüşümün asıl amacına ulaşması için kamunun, ilgili sektörlerin ve toplumun tüm kesimlerinin el birliğiyle çaba göstermesi gerekiyor. Bu işi başarmak için bir güven iklimi içerisinde gerçek anlamda bir takım çalışması yapmak gerekiyor" dedi.