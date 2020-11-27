Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündem oldu. Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Koronavirüsle mücadelede geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasakları normalleşmeyle birlikte sona ermişti. Ancak vaka sayılarında yaşanan büyük artış nedeniyle yeni önlemler devreye girdi. Bunlardan birisi de hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasakları oldu. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasaklar ne zaman başlıyor?
BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da bitecek. Aynı gün akşam saat 20.00'de yasak yine başlayacak ve 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Dolayısıyla bu akşam için herhangi bir yasak bulunmuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.
İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.