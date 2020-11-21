Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'da turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan işadamı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer, tutuklandı. Sanıklar beraat etti. Ailenin itirazı üzerine, savcılık, beraat kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu. Baba Mehmet Baş (73), "Yapılan keşif sonucunda kızımın ölümünün intihar değil, cinayet olduğu kanıtlandı. Benim çocuğum öldü. Onu getirmeyecek ama geride kalan çocuklarımız öldürülmesin" diye konuştu.

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