27 Kasım korona tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle akşam saatlerin artış gösterirken gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Dünkü tabloya göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi. Peki, koranavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü vaka sayılarında son durum nedir? İşte 27 Kasım korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 27 Kasım vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.