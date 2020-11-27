Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor.

AL SAUD İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile ikili görüşme gerçekleştirdi.





Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini kaydetti.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRECEĞİZ"

Nijer Cumhurbaşkanını, İİT Dönem Başkanlığı için bir kez daha tebrik ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Nijer'le savunma, sağlık, eğitim, madencilik başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz." mesajını paylaştı.

"TURİZME ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili paylaşımında ise iki ülke arasında ekonomi, ticaret, tarım ve eğitim alanları başta olmak üzere iş birliğinin her alanda geliştirileceğine işaret ederek, "THY'nin Male'ye başlattığı uçuşlar ülkelerimiz arasındaki turizme önemli katkılar sağlayacak." ifadesine yer verdi.



