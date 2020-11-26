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    • 26.11.2020 12:00
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    Son dakika: aranırken yakalanan şüphelisi adliyede!

    Son dakika haberine göre ’in İslahiye ilçesinde, / üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve 4 gün önce operasyonla gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kırmızı bültenle aranıyordu! Flaş gelişme

    İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kırımızı bültenle aranan Mehmet Fatih Cihan, pazar günü Serinevler Mahallesi'nde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.



    İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında, Mehmet Fatih Cihan, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi aldığını, yardımcı doçent doktor unvanı alarak finans uzmanı olarak bu ülkede örgüte bağlı derneklerin işlemlerini yürüttüğünü itiraf etti.



    15 Temmuz darbe girişiminin ardında Türkiye'ye döndükten sonra Nurdağı'na geldiği belirlenen Cihan, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi Mehmet Fatih Cihan adliyede!