



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında, Mehmet Fatih Cihan, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi aldığını, yardımcı doçent doktor unvanı alarak finans uzmanı olarak bu ülkede örgüte bağlı derneklerin işlemlerini yürüttüğünü itiraf etti.