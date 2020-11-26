Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

Dava dosyalarından derlenen bilgilere göre, örgütün "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurulun üyelerinden Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.



Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı.

Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesinde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.