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    • 26.11.2020 12:08
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    SON DAKİKA: gecesi F-16'lara milletin bombalanması talimatlarını ileten 'cü 79 kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı

    Son dakika haberi: gececi Akıncı Üssü'nde alçak darbe girişimini yöneten 'cülerin cezaları belli oldu. Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı , 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

    15 Temmuz gecesi alçak emri veren FETÖ'cünün cezası belli oldu

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada kararlar açıklandı.

    HAPİSTE ÇÜRÜYECEK
    Darbe girişimini FETÖ'nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, sivil sorumlularla aynı suçlardan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    SİVİLLERİ BOMBALAYIN TALİMATI
    15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki halkı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı bombalayan F-16 pilotlarına talimatı Mustafa Mete Kaygusuz iletmişti.

    "BUGÜN İTAAT GÜNÜDÜR"
    Kaygusuz pilotlara "Bugün tarihi bir gün, yıllardır bugünü beklliyoruz. bugün itaat günüdür. Karşınıza asker veya şahıs çıkabilir ben indir dediğimde indireceksiniz." demişti.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 15 Temmuz gecesi F-16'lara milletin bombalanması talimatlarını ileten FETÖ'cü Mustafa Mete Kaygusuz 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı